Империя миллиардера Адани потеряла 51 миллиард долларов за 48 часов

Нью-йоркская инвестиционная компания Hindenburg Research объявила, что она продала акции конгломерата Adani через торгуемые в США облигации и производные инструменты, не торгуемые в Индии.

В отчете Hindenburg говорится о выявленном мошенничестве с бухучетом, махинациях с ценными бумагами, отмыванием денег в Adani.

Предполагается, что члены семьи Адани создавать подставные оффшорные компании в юрисдикциях с налоговыми убежищами.

В компании Adani опровергли обвинения и заявили, что такие действия вводят в заблуждение инвесторов и общественность.