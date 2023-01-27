США пообещали отреагировать на годовщину начала спецоперации РФ на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти отреагируют на годовщину начала российский спецоперации на Украине.

Она сказала, что планирование реакции ССША уже идет и в Белом доме, и в других американских ведомствах.

Карин Жан-Пьер отказалась перечислять варианты действий, которые рассматривают в правительстве Соединенных Штатов.

При этом она уточнила, что поездка президента США Джо Байдена в Европу сейчас не планируется.