США пообещали отреагировать на годовщину начала спецоперации РФ на Украине
2023-01-27 23:31
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти отреагируют на годовщину начала российский спецоперации на Украине.
Она сказала, что планирование реакции ССША уже идет и в Белом доме, и в других американских ведомствах.
Карин Жан-Пьер отказалась перечислять варианты действий, которые рассматривают в правительстве Соединенных Штатов.
При этом она уточнила, что поездка президента США Джо Байдена в Европу сейчас не планируется.
Опубликовано: Светлана Репина