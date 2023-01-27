Террорист убил семерых и ранил еще несколько человек в Иерусалиме

В пятницу, 27 января вооруженный человек убил семь человек и ранил еще несколько в Иерусалиме.

Сам нападавший был застрелен полицией, сообщает Times of Israel.

По предварительным данным, нападение, произошедшее в синагоге или рядом с ней, было терактом.

Полиция сообщила, что на место нападения были направлены десятки полицейских.

По данным медицинских служб, жертвы нападения скончались на месте, состояние раненых неизвестно.