Террорист убил семерых и ранил еще несколько человек в Иерусалиме
2023-01-27 23:32
В пятницу, 27 января вооруженный человек убил семь человек и ранил еще несколько в Иерусалиме.
Сам нападавший был застрелен полицией, сообщает Times of Israel.
По предварительным данным, нападение, произошедшее в синагоге или рядом с ней, было терактом.
Полиция сообщила, что на место нападения были направлены десятки полицейских.
По данным медицинских служб, жертвы нападения скончались на месте, состояние раненых неизвестно.
Опубликовано: Николай Скира