Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что Россия сожжет все оружие, которым так гордятся США и Запад.

По ее словам, западные страны передают Украине оружие на астрономические суммы, игнорируя озабоченность российской стороны по поводу безопасности.

Ким Е Чжон отметила, что героическая российская армия сожжет эти вооружения и превратит их в металлолом.

Она также пообещала, что Северная Корея будет стоять в одном окопе с военными и народом России.