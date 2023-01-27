Сестра Ким Чен Ына: Россия полностью сожжет и превратит в металлолом оружие Запада
2023-01-27 23:37
Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что Россия сожжет все оружие, которым так гордятся США и Запад.
По ее словам, западные страны передают Украине оружие на астрономические суммы, игнорируя озабоченность российской стороны по поводу безопасности.
Ким Е Чжон отметила, что героическая российская армия сожжет эти вооружения и превратит их в металлолом.
Она также пообещала, что Северная Корея будет стоять в одном окопе с военными и народом России.
Опубликовано: Светлана Репина