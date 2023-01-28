Bloomberg: Китай нанесет ответный удар США по контролю за чипами

Агентство Bloomberg сообщает, что Китай собирается принять ответные меры после введения Соединенными Штатами контроля за чипами.

По информации источников агентства, от этих мер пострадают японские компании, поскольку Япония вместе с Нидерландами намерена присоединиться к американским ограничениям экспорта технологий в Китай.

В Японии и Нидерландах находятся основные поставщики оборудования для производства полупроводников.

В октябре администрация Байдена издала новые радикальные правила, которые включают ограничения на поставку китайским клиентам самого современного оборудования для производства микросхем американских производителей и ограничения на работу американцев в китайских полупроводниковых фирмах.