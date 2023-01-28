Bloomberg: Китай нанесет ответный удар США по контролю за чипами
2023-01-28 00:01
Агентство Bloomberg сообщает, что Китай собирается принять ответные меры после введения Соединенными Штатами контроля за чипами.
По информации источников агентства, от этих мер пострадают японские компании, поскольку Япония вместе с Нидерландами намерена присоединиться к американским ограничениям экспорта технологий в Китай.
В Японии и Нидерландах находятся основные поставщики оборудования для производства полупроводников.
В октябре администрация Байдена издала новые радикальные правила, которые включают ограничения на поставку китайским клиентам самого современного оборудования для производства микросхем американских производителей и ограничения на работу американцев в китайских полупроводниковых фирмах.
Опубликовано: Светлана Репина