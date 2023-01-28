Ford отзывает 462 000 автомобилей из-за отказа дисплея камеры заднего вида

Компания Ford Motor Co заявила, что отзывает 462 000 автомобилей по всему миру из-за возможного сбоя видеовыхода, из-за чего не будет отображаться изображение с камеры заднего вида.

Отзыв распространяется на некоторые автомобили Explorer, Lincoln Aviator 2020–2023 модельного года и Lincoln Corsair 2020–2022 годов, оснащенные 360-градусными камерами.

Ford заявил, что у него есть отчеты о 17 мелких авариях, связанных с проблемой отзыва, и более 2100 гарантийных отчетов, но нет сообщений о травмах.

Дилеры обновят программное обеспечение модуля обработки изображений, и для автомобилей, ранее обновленных в рамках старого отзыва, потребуется новое обновление.