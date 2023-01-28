США создают гиперзвуковую систему обороны против российских и китайских ракет

Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космического развития (SDA) США работают над созданием гиперзвуковой противоракетной системы.

Такой комплекс необходим США для защиты от российских и китайских гиперзвуковых ракет, включая «Циркон».

Предполагается, что система будет включать несколько уровней спутниковой группировки слежения за пусками гиперзвуковых ракет.

Главная проблема в защите от таких ракет заключается в небольшой высоте их полета, из-за которой радары реагируют слишком поздно.