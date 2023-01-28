Sonic, Wendy's, Burger King и McDonald's: Insider выяснил, где подают лучший кофе

Сотрудник издания Insider решил проверить лично, в какой из четырех сетей быстрого питания предлагают самый вкусный черный кофе.

Эрин Анджелло заказал маленький черный кофе во всех четырех компаниях, чтобы отыскать самый лучший напиток. Все варианты приятно порадовали своей дешевизной.

Sonic

Сначала вкус насыщенный и приятный, потом появляется послевкусие - сухое и горькое.

Wendy's

Самый большой по объему порции и самый горький напиток из всех четырех, к тому же водянистый. Впечатление сглаживает легкий аромат лесного ореха.

Burger King

Самый плохой из всей четверки. Порция средняя по объему. Вкус очень слабый, водянистый, пригоревший.

Кофе McDonald'

Оно оказалось самым лучшим с хорошим размером порции и великолепным вкусом. Насыщенный, не горький, мягкость его ощущается даже без молока, сахара и других дополнительных подсластителей.

Все сети подавали напитки менее чем за 2,25 доллара. Это более доступно, чем в ресторане или элитном магазине.