МИД России: НАТО моделирует киберудары по Москве и Калининграду
2023-01-28 01:19
Заместитель главы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что страны НАТО моделируют киберудары по РФ.
По его словам, речь идет о нанесении киберударов по государственным учреждениям в Калининградской области и объектам энергосистемы в Москве.
Сыромолотов объяснил, что соответствующе учения проводятся западными странами регулярно.
Ранее хакерская группировка RaHDit объявила, что против России в киберпространстве выступают все государства НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина