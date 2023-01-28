МИД России: НАТО моделирует киберудары по Москве и Калининграду

Заместитель главы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что страны НАТО моделируют киберудары по РФ.

По его словам, речь идет о нанесении киберударов по государственным учреждениям в Калининградской области и объектам энергосистемы в Москве.

Сыромолотов объяснил, что соответствующе учения проводятся западными странами регулярно.

Ранее хакерская группировка RaHDit объявила, что против России в киберпространстве выступают все государства НАТО.