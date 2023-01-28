Tехноблогер Wylsacom: Horizont H-book MAK4 это нестыдный продукт

Российский техноблогер Wylsacom назвал «нестыдным продуктом» белорусский ноутбук Horizont H-book MAK4.

Белорусский ноутбук Horizont H-book MAK4 это нестыдный продукт, заявил известный российских техноблогер Wylsacom в ходе видеообзора.

"Когда мы посмотрели под крышку корпуса, то обнаружили весьма аккуратно собранный компьютер. Многие китайские ноутбуки производили куда более худшее впечатление. Это нестыдный продукт", - подвел итог обзора Wylsacom.

Техноблогер поделился мнением, что цена ноутбука завышена, отметив, что такие решения "должны залетать в сердце с очень крутым дисконтом". Тем не менее Wylsacom резюмировал, что Horizont H-book MAK4 его "не разочаровал".