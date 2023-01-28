Омельченко: Западные союзники пообещали передать Украине 321 тяжелый танк

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил в пятницу телеканалу BFM, что страны-союзники пообещали передать Киеву 321 тяжелый танк.

Он не уточнил, из каких стран такое оружие будет отправлено в Украину, но назвал дату, к которой это должно произойти.

"На сегодняшний день моя страна подтвердила контракты, по которым она получит 321 тяжелый танк", - сказал Омельченко.

Он подчеркнул, что "хотя сроки доставки варьируются в зависимости от типа танков и страны-производителя, нам нужна эта помощь как можно скорее".

"Если мы будем ждать до августа или сентября, может быть слишком поздно", - отметил посол.

Омельченко также заявил, что "каждая страна должна отработать свою логистику для отправки такой помощи, а затем планировать пополнение своих запасов".