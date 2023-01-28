Правительство Германии опровергло слова главы МИД Бербок о «войне Запада с Россией»

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова и глава телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировали заявление Анналены Бербок, а правительство в Берлине дистанцировалось от слов министра иностранных дел Германии.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ФРГ на заседании Совета Европы в Страсбурге призвала к единству западных союзников.

"Мы ведем войну против России, а не друг против друга", — сказала она.

После этих слов посол Германии в Москве был вызван в МИД РФ для объяснений, а Маргарита Симоньян заявила, что "немецкий народ снова подвергся оккупации нацистов".

"Разве мы не должны освободить немецкий народ от этих нацистов?" – заявила Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

В свою очередь, пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: "Они сами понимают, о чем говорят?"

Федеральное правительство в Берлине дистанцировалось от заявлений Бербок и заявило, что Германия не является стороной конфликта в Украине.

"НАТО и Германия не являются сторонами конфликта в Украине", — заверила в пятницу заместитель официального представителя правительства Кристиана Хоффманн.