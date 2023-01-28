Правосудие США опубликовало жестокое видео нападения на Пола Пелоси

Спустя три месяца после нападения на мужа известного политика США Нэнси Пелоси судебная система США выложила в публичный доступ видео и другие полицейские материалы о происшествии.

На видео демонстрируется, как злоумышленник напал на 82-летнего Пола Пелоси с молотком в его доме в Сан-Франциско.



Правые экстремисты ранее распространяли теории заговора о нападении и подвергали сомнению заявления Пола Пелоси и полиции. Несколько СМИ потребовали публикации материала.

Пол Пелоси, между тем, еще не оправился от полученной черепно-мозговой травмы и продолжает реабилитационноне лечение.

