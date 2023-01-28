Актер Виталий Гогунский рассказал, что состояние тяжелобольного Бориса Корчевникова ухудшилось

Корчевников без специальных приборов уже не может вести телешоу. Журналиста подключают к аппаратам, расшифровывающим речь собеседника.

Телеведущий Борис Корчевников много лет борется с тяжелой болезнью. Сегодня состояние журналиста таково, что без специальных приборов работать он не может. Правду о его состоянии раскрыл звезда "Универа" Виталий Гогунский, сообщает КП.

Борис Корчевников достаточно откровенно сам рассказал, что тяжело болен. Периодически он проходит терапию. Минувшим летом ведущий сообщил, что перенес сложную операцию на голове. Медики предполагали, что хирургическое вмешательство позволит остановить процесс потери слуха.

Дело в том, что в младенчестве Борис перенес менингит, в зрелом возрасте - столкнулся с опухолью. Другие подробность своего состояния рассказывать он не стал.

Виталий Гогунский на днях заявил, что ситуация стала намного хуже. Корчевников без специальных приборов уже не может вести телешоу. Журналиста подключают к аппаратам, расшифровывающим речь собеседника и выдающим текст на планшет.

"Ему помогают определенные гаджеты. Устройства считывают мою речь, и в письменном виде ему сразу представляют. Борис Корчевников - это Бетховен нашей журналистики", - считает звезда сериала "Универ".

Борис мужественно переносит испытания, выпавшие на его долю. "У меня имеются проблемы после операции на слуховом нерве. Все дается труднее - любая работа и коммуникации с людьми, а ведь это для меня главное", - ранее признавался мужчина.

Ведущий рассказывал, что проходит серьезную стадию лечения и надеется на лучшее. В этом звезде помогает вера.