Габи Эспино о негативном влиянии славы на кожу и эффективных способах защиты

Один из недостатков славы, по мнению Габи, это необратимое действие, которое оказывает на кожу макияж. К тому же в штате Флорида, где живет актриса, всегда много солнца. Кожа от этого тоже сильно страдает.

Известная телеведущая и актриса из Латинской Америки рассказала об особых качествах латиноамериканцев и о том, как она ухаживает за кожей.

"Я думаю, что у всех культур и рас есть свое очарование, и среди нас - латиноамериканцев - возможно, это пренебрежение критикой"

Габи также объяснила, что большую угрозу для красоты ее кожи представляет жаркое солнце Флориды и постоянное использование декоративной косметики.

Без макияжа в шоу-бизнесе обойтись нельзя. Главным ухаживающим средством для своей кожи Габи Эспино считает солнцезащитный крем, который она использует постоянно.

Но это далеко не все, для сохранения красоты кожи важно правильное питание и достаточное количество воды в день.

Габи каждый день наносит на лицо сыворотку с витамином С, увлажняющий крем. На ночь - процедуры с ретинолом.

"Я чувствую, что ретинол восстанавливает мою кожу, он очень помогает с мимическими линиями, мой тон кожи выровнялся, и мне также очень нравится крем для подводки глаз с ретинолом и пептидами"

Из самых главных ухаживающих средств, Габи выделила для себя увлажняющие кремы для лица и контура глаз, а также солнцезащитный крем.

Причем последнему средству она придает самое большое значение.

Габи Эспино играет главную роль в сериале Netflix "Король", является телеведущей, сотрудничает с брендом Peace Love World и владеет собственным салоном красоты Agave Beauty Bar.