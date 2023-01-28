Анна Нетребко попала в новый скандал: артистам из Украины не разрешили выступать с ней на фестивале в Германии

В начале января 2023-го года Киев ввел санкции в отношении 119 граждан России. В черный список попала и оперная дива.

В Германии сейчас проходит подготовка к международному музыкальному фестивалю, выступить на котором пригласили Анну Нетребко. Но украинские артисты заявили, что им запрещено выходить на одну сцену с оперной дивой, сообщает КП.

В начале января 2023-го года Киев ввел санкции в отношении 119 граждан России. В черный список попала и Анна Нетребко. На Международном фестивале в Висбадене украинцы отказались выступать с ней на одной сцене.

"Нашим с ней запрещено выступать", - пояснил Вадим Костюк, генконсул Украины в земле Гессен.

На мероприятие должны были приехать представители театра им. Шевченко из Харькова, а также Национального симфонического оркестра Украины. Генконсул заявил, что музыканты уведомят организаторов фестиваля об отказе от участия в ближайшее время.

Ежегодное музыкальное мероприятие состоится в мае. Представители Украины сначала добивались, чтобы 51-летнюю Анну Нетребко отстранили от концерта, но организаторы не выполнили требований украинской стороны.

Сама певица спокойно относится к происходящему. Звезда гастролирует по миру. На нападки хейтеров Нетребко отвечает: "Вас не любят, а меня - да! Не все, но многие любят...".