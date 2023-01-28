MejorconSalud: По слезам можно быстро и безболезненно диагностировать серьезные болезни

Анализ слезной жидкости позволяет врачам выявлять маркеры опасных заболеваний. Такое исследование более щадящее для пациента, например, по сравнению с забором крови, и не занимает много времени.

Плакать - полезно для здоровья, это утверждает психолог Валерия Сабатер. Не нужно сдерживать слезы, если хочется плакать.

Они приносят облегчение, снимают стресс, а порой помогают выразить радостные и трогательные эмоции. После плача человек способен адекватнее оценивать ситуацию и яснее мыслить.

Слезы являются естественным успокаивающим средством и с успехом заменяют валериану.

Слезная жидкость по структуре аналогична слюне и содержит ферменты, липиды, электролиты, метаболиты.

Внутренняя оболочка слезы удерживает (прикрепляет) ее на глазу, промежуточная - увлажняет глаз, защищает от бактерий, внешняя - маслянистая, предупреждает испарение слезы и смягчает воздействие на роговицу, что позволяет глазу видеть сквозь слезы.

Ученые Университета штата Мичиган разделили слезы на три типа: базальный - выделяется при моргании, рефлекторный - при воздействии внешних раздражителей (дым), эмоциональный - слезы от боли, грусти, радости.

Анализ состава слезы позволяет выявлять сердечно-сосудистые патологии. Некоторые исследования в стадии разработки показывают, что по слезной жидкости можно диагностировать болезнь Паркинсона и рак груди.