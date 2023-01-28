«Она плачет»: актриса Татьяна Кравченко рассказала, как живет ее сестра в Донецке

Татьяна Эдуардовна сама родилась в этом городе, там сегодня проживают ее близкие. Звезда за них очень переживает.

Звезда «Сватов» старается как можно чаще связываться с родственниками. Артистка призналась, что новости у них не всегда хорошие, сообщает СтарХит.

«Недавно звонила старшей сестре по отцу: она плачет. Говорит, что недавно центр города разбомбили. Тяжело, говорит. Я предлагала ей приехать ко мне, но она отказалась. Мой племянник работает врачом, и тоже ни в какую. Говорит, справимся», — поделилась 69-летняя звезда в передаче Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" на канале «Россия 1».

Татьяна Эдуардовна очень активно поддерживает Россию и не понимает соотечественников, которые восстали против своей страны. Политика стала причиной раздора Кравченко с близким человеком.

«Не понимаю, как можно не поддержать Отечество, своего президента. Но моя близкая подруга против. Я сначала вспыхнула, перезвонила ей спустя время - думала, она остыла, но там еще хуже. Значит, больше у меня подруги нет. Это ее дело, ее позиция, однако она для меня неприемлема»,— отметила артистка.

Татьяну Кравченко также очень разочаровала коллега по «Сватам», украинская актриса Анна Кошмал, которая нелестно отзывается о российских коллегах.

«Не знаю, кто ей там мозги промыл. Анна была спокойной, немногословной, мы ее поддерживали.... Почему у нее созрела к нам такая ненависть? Она теперь, получается, мой личный враг», — заявила актриса.