По сообщениям The Telegraph, Великобритания может поставить Украине истребители, но только после вывода российских войск.

По информации издания,, один из высокопоставленных источников в британских ВВС не исключил переброску ВВС в Киев, отметив при этом, что такой шаг не является приоритетным для Лондона.

Собеседники газеты заявили, что передача самолетов может состояться, "когда Россию вытеснят с территории Украины и украинцам придется проводить миссию по защите своего воздушного пространства".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, после того как страны Запада заявили о намерении поставить украинской армии танки, призвал передать Киеву также самолеты и ракеты большой дальности.

Уже в самом начале войны Польша предложила передать Украине свои истребители МиГ-29 при условии, что США предоставят им F-16 для пополнения штата польских ВВС. Однако в Вашингтоне решили, что это приведет к эскалации конфликта, и в начале марта 2022 года отказались от этой идеи.