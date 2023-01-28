Актриса Екатерина Климова потратила на новый имидж миллион российских рублей

На красной дорожке престижной кинопремии «Золотой орел» 45-летняя звезда выглядела моложе лет на пятнадцать.

Оценив новый имидж Екатерины Климовой, журналисты «Комсомольской правды» решили, что актриса воспользовалась помощью косметологов.

Эту версию подтвердила бьюти-эксперт Ирина Ковалевич.

"Думаю, Екатерина сделала серию процедур. Возможно, была задействована и пластическая хирургия. Вероятнее всего, что сделана блефаропластика нижних век. Ну и, конечно, «уколы красоты», инъекции ботокса и филлеров, которые заполняют морщинки", - объяснила Ковалевич.

По словам специалиста, губы на новых фото тоже выглядят объемнее. "Думаю, новый стиль Екатерине обошелся около миллиона рублей", - объяснила Ковалевич.

В конце прошлого года Игорь Петренко выплатил бывшей супруге Екатерине Климовой рекордный долг по алиментам - свыше 6 миллионов рублей, пишет СтарХит.