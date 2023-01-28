Эндокринолго Е. Янг рассказала об опасных симптомах, возникающих после утреннего подъема

Мнение специалиста приводит издание "Газета. ру". Эксперт советует в первую очередь обратить внимание на свежесть дыхания.

Если человек здоров, утром у него не будет плохо пахнуть изо рта. О проблемах со здоровьем укажет также налет на языке.

Еще один настораживающий признак - припухшие глаза. Это плохой знак, если человек на ночь не ел много соли и не пил много жидкости.

Иногда с утра совсем нет аппетита, такой симтом должен обязательно обратить на себя внимание. Желательно проконсультироваться с врачом по этому поводу.

Если без кружки кофе не получается взбодриться и ощутить прилив сил, значит организм плохо отдыхает ночью и не восстанавливается в достаточной мере. Ситуацию надо менять, и срочно.