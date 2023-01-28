Аналитики RAND предложили властям США 4 шага для завершения конфликта на Украине

Аналитики исследовательского центра RAND предложили властям США четыре шага для завершения конфликта на Украине, чтобы предотвратить возможную эскалацию.

28 января американская некоммерческая организация, выполняющая функции стратегического исследовательского центра, RAND опубликовала доклад под названием «Как избежать затяжной войны: американская политика и ход российско-украинского конфликта», предложив политическому руководству Соединённых Штатов четыре шага для урегулирования конфликта на Украине.

Аналитики RAND считают, что первым шагом Вашингтона должно стать определение ситуации с дальнейшей помощью киевскому режиму, после чего США должны взять на себя ряд обязательств по обеспечению безопасности Украины, а также гарантировать её нейтралитет.

Завершающим шагом сотрудники центра RAND видят смягчение Соединёнными Штатами введённых против Российской Федерации санкционных ограничений.