Посол Израиля в Германии объяснил, почему его страна помогает Украине тайно

Посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что его страна негласно и тайно помогает Украине и делает для Киева больше, чем принято считать, пишет Berliner Morgenpost.

"Израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует на Украине. Так что мы помогаем, пусть и негласно, но гораздо больше, чем известно", - сказал Просор.

Он подчеркнул, что, во-первых, Израиль имеет большую еврейскую общину в России, а во-вторых, российские войска присутствуют в соседней Сирии

"Это две основные причины, по которым мы остаемся в тени", - добавил дипломат.

На вопрос, может ли Израиль полностью заблокировать поставки иранских беспилотников, посол ответил отрицательно.

Axios со ссылкой на источники в прошлом году сообщал, что Израиль не вооружает Украину из-за опасений, что Россия нанесет ущерб его интересам в Сирии.

По данным The New York Times, Израиль предоставил Украине разведданные, которые помогли в борьбе с иранскими беспилотниками-камикадзе. С начала октября прошлого года россияне сосредоточились в основном на атаках украинской энергетической инфраструктуры с использованием иранских беспилотников Shahed-136.