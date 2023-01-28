Автор программы "Живая еда" рассказал, зачем замораживать хлеб перед едой
Хлеб надо замораживать, а картошку - охлаждать перед употреблением. Так от этих продуктов можно получить максимум пользы. В этом уверен Сергей Малоземов, ведущий программы "Живая еда".
Как считает эксперт, после заморозки хлеба содержащийся в нем крахмал улучшает свою структуру:
"При заморозке хлеба формируется так называемый резистентный крахмал, который не приводит к сахарному "взрыву" в организме от моментального расщепления пищеварительными ферментами. Он медленнее расщепляется до сахара, поэтому наносит меньше вреда"
То же самое можно сказать и о других продуктах, в которых много крахмала.
Вот почему рис и картошку после приготовления надо сначала остудить и охладить, а потом уже разогревать и есть.
Эти продукты, постоявшие день в холодильнике, будут полезнее, чем свежесваренные.
Продукты с "резистентным крахмалом" особенно полезны людям, склонным к диабету и ожирению.
Опубликовано: Храмова Оксана