Автор программы "Живая еда" рассказал, зачем замораживать хлеб перед едой

Хлеб надо замораживать, а картошку - охлаждать перед употреблением. Так от этих продуктов можно получить максимум пользы. В этом уверен Сергей Малоземов, ведущий программы "Живая еда".

Как считает эксперт, после заморозки хлеба содержащийся в нем крахмал улучшает свою структуру:

"При заморозке хлеба формируется так называемый резистентный крахмал, который не приводит к сахарному "взрыву" в организме от моментального расщепления пищеварительными ферментами. Он медленнее расщепляется до сахара, поэтому наносит меньше вреда"

То же самое можно сказать и о других продуктах, в которых много крахмала.

Вот почему рис и картошку после приготовления надо сначала остудить и охладить, а потом уже разогревать и есть.

Эти продукты, постоявшие день в холодильнике, будут полезнее, чем свежесваренные.

Продукты с "резистентным крахмалом" особенно полезны людям, склонным к диабету и ожирению.