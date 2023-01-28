Белоруска Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису

Финал Открытого чемпионата Австралии Australian Open 2023 в этом году вызвал дополнительные эмоции еще до начала матча. В нем встретились Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Первая из них, как белоруска, выступала без флага, вторая представляла Казахстан, хотя родилась в Москве. Лучшей стала Соболенко. В захватывающем, полном отличных розыгрышей матче она обыграла соперницу со счетом 2:1 (4:6, 6:3, 6:4).

В матче, который длился 2 часа 28 минут, Соболенко сделала 17 эйсов, Рыбакина - девять. Новая чемпионка отыграла пять из семи брейк-пойнтов и реализовала три из своих 13 брейков.

Она нанесла 51 завершающий удар при 28 невынужденных ошибках. У казазахстанки 31 выигранный мяч и 25 ошибок.

Соболенко остается непобежденной в этом году. Она уже выиграла 11 матчей. В начале января она выиграла турнир в Аделаиде.

Для Рыбакиной это был второй финал турнира Большого шлема, а в сумме 11-й в WTA Tour (баланс 3-8).