Издание "РИА Новости" сообщило об уничтожении украинских диверсантов в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой народной республики.

Военные корреспонденты российского информагентства "РИА Новости" сообщили, что благодаря действиям разведчиков вооружённых сил РФ на Авдеевском участке ведения спецоперации была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа армии Украины. Известно, что российские агенты разведки засекли передвижение сил неприятеля с помощью оптических приборов наблюдения.

По данным "РИА Новости", уничтожение украинских диверсантов производилось с помощью российских гаубичных пушек "Гиацинт" и "Гвоздика" 152-го и 122-го калибров.