В Минобороны РФ сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, уничтожив свыше 30 бойцов ВСУ.

28 января официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что «Южная» группировка войск продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении, заняв более выгодные рубежи.

На данном участке фронта за прошедшие сутки спецоперации по защите Донбасса российские военнослужащие ликвидировали не менее 30 единиц личного состава Вооружённых сил Украины.

Помимо прочего, служащие ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты, 2 автомобиля, установку реактивной системы залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку «Пион», гаубицу «Гиацинт-Б», 2 гаубицы «МСТА-Б», а также американскую артиллерийскую систему М-777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.