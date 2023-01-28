Медведев грубо ответил на поставки вооружений НАТО в Украину

Заместитель председателя Совета безопасности России грубо ответил на инициативы стран НАТО по передаче оружия в Украину.

Защита никому не нужной Украины не спасет от возмездия Старый Свет, заявил в своем Telegram-канале заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"В злобном туманом королевстве твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть вот прям сейчас предоставлено Киеву. Истребители, сотни танков, дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и третью мировую войну. Что еще ждать от тех, которые во время пандемии накачивался прямо на рабочих местах, расположенных по адресу Даунинг-стрит, 10? Хотя Уинстон Черчилль был бы доволен приемниками", - говорится в публикации.

Дмитрий Медведев иронично отметил, что в случае развязывания Третьей мировой войны, она будет вестись не на танках или истребителях. Там "уж точно в труху", высказал мнение чиновник.