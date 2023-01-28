Центр RAND предложил Байдену 4 шага к завершению конфликта в Украине

Американское аналитическое агентство RAND разработало программу из четырёх шагов для завершения украинского конфликта.

Согласно программе представителей RAND, кабинет Джо Байдена получил предложение о способе завершения конфликта в Украине, первым этапом которого является обещание правительства США поучаствовать в восстановлении украинских территорий после завершения спецоперации.

Второй шаг предполагает, что Вашингтон и его союзники обязуются стать гарантами безопасности Украины для недопущения повторных боевых действий в этой стране после их окончания. В качестве третьего шага лидеры НАТО обязаны пообещать России, что Украина останется нейтральным и внеблоковым государством.

В рамках четвёртого шага западные государства могут разработать программу по постепенному смягчению и отмене большинства антироссийских санкций.