NBC: генерал ВВС США предупредил о войне с Китаем в 2025 году

Американский генерал Майк Минихан утверждает, что в недалёком будущем между США и Китаем состоится полномасштабная война.

Журналисты телеканала NBC уведомляют, что генерал военно-воздушных сил Соединённых Штатов Майк Минихан написал записку для своих подчинённых, в которой заявил, что в 2025 году может начаться американо-китайская война. По мнению Минихана, войска Китая могут воспользоваться президентскими выборами в США и Тайване для вторжения на остров.

Вместе с тем Майк Минихан признал, что его выводы основаны исключительно на личной интуиции, однако высокопоставленный военный отметил, что уверен в неизбежности столкновения между войсками Пекина и Вашингтона.