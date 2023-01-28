Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенка впервые в карьере выиграла Australian Open, обыграв в финале первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину.

28 января 24-летняя белоруска Арина Соболенко впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема – Australian Open, благодаря чему минчанка получит 2 миллиона долларов и станет 2-й ракеткой мира.

В финале Соболенко сражалась с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, которой белоруска проиграла первый сет со счётом 4:6, но затем вырвалась вперёд с результатом 6:3, 6:4 в последующих сетах.