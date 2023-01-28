Просор: Израиль тайно помогает Украине в сражении с Россией

Израильский посол в Германии Рон Просор утверждает, что его государство оказывает широкую поддержку украинским войскам.

28 января посол Израиля в Берлине Рон Просор публично заявил, что с начала спецоперации в Украине администрация Тель-Авива оказывает масштабную поддержку украинской армии в закулисном формате. По данным Просора, израильское правительство помогает Украине в намного большей степени, чем известно мировым СМИ.

Также Рон Просор отметил, что нежелание властей Израиля афишировать оказание помощи Киеву является следствием нахождения российских войск в Сирии и большого количества евреев в России.