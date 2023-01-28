Крозетто: поставки Украине оружия происходят для предотвращения Третьей мировой войны

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставки европейскими странами Украине оружия якобы происходят для предотвращения начала Третьей мировой войны.

28 января итальянское информационное агентство ANSA сообщило о том, что глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто объяснил поставке странами-участницами Европейского союза своей техники Украине предотвращением начала Третьей мировой войны.

Крозетто убеждён, что «Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы».

Исходя из вышеизложенного, глава итальянского оборонного ведомства считает, что поставки оружия киевскому режиму являются единственным способом урегулирования украинского конфликта.