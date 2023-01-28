На Марсе обнаружена огромная медвежья морда

Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter передал в декабре на Землю с марсианской орбиты необыкновенный снимок.

На снимке сделанном с высоты 250 км над поверхностью Марса можно разглядеть изображение медвежьей морды, смотрящей прямо в объектив.

Специалисты полагают, что в объектив попал потрескавшийся склон холма, прямо под которым может находиться кратер.

Ранее с Марса также получали необычные снимки, но они рано или поздно находили рациональное объяснение.