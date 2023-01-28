NYT: правительство США изменит стратегию поставок оружия Украине

Издание New York Times рассказало о намерениях американского правительства изменить стратегию передачи вооружений Киеву.

Аналитики газеты The New York Times сходятся во мнении, что первый год российской спецоперации отметился большой активностью танков в зоне боевых действий, однако представители американского правительства считают, что для изменения конфликта в Украине подразделения ВСУ нуждаются в смене тактики поставок оружия со стороны США.

По данным представителей New York Times, в рамках новых пакетов военной помощи Вашингтон намеревается передать Киеву 109 боевых машин пехоты Bradley, которые вкупе с поставками европейской артиллерии могут помочь украинским войскам переломить ситуацию на поле боя.