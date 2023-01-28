Дарья Мороз пошла в режиссеры и снимает сериал про секс

Звезда «Содержанок» до сих пор была известна, как актриса. Она признавалась, что не находит ничего постыдного в откровенных сценах.

Дарья Мороз решила попробовать свои силы в качестве режиссера и уже приступила к съемкам мини-сериала под названием «Секс. До и после», сообщает 5-tv.ru.

«Это мой первый режиссерский опыт. Немножко страшновато, но я неожиданно для себя чувствую, что я на своем месте», — призналась артистка.

Звезда также уточнила: сериал будет своего сборником новелл о людях и их отношениях. Акцент будет сделан на том, что происходит с ними перед сексом и после него. Дарья при этом не уточнила, будет ли сама участвовать в откровенных сценах.

Дарья Мороз до сих пор была известна как актриса. Дочь кинематографиста Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой снялась больше, чем в 90 фильмах.

Впервые в кино появилась еще в младенческом возрасте. У 39-летней актрисы также есть опыт съемок в интимных сценах. Мороз сыграла бывшего следователя Елену Широкову в эротическом триллере «Содержанки».