Ида Галич пожаловалась на медобслуживание в Дубае

Телеведущая сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах. Она почувствовала себя плохо, попала в больницу и поделилась с поклонниками своими впечатлениями.

32-летняя экс-ведущая шоу «Ревизорро» отдыхает с семьей в Дубае. Артистка почувствовала недомогание и обратилась в местную поликлинику. Звезда предъявила врачам медицинскую туристическую страховку. Но помощь ей оказали не сразу, сообщает Космополитен.

«Жалуетесь на медицину в России? Попробуйте тогда записаться к врачу в Дубае по страховке», — спустя 3 часа ожиданий написала Ида. Она призналась, что не в первый раз сталкивается за границей с подобными проблемами.

По словам Галич, она попадала в ситуации, когда у нее получалось вылечиться до того, как попала на прием к врачам.

«Помню, как-то в Париже очень заболел живот, найти там аптеку после десяти вечера было невозможно. Примерно такая ситуация была в Барселоне, а в Турции мне трижды не могли попасть в вену. В итоге недомогание прошло само собой», — поделилась телеведущая.

При этом звезда похвалила фармацевтическую отрасль России. «Считаю Москву самым лучшим городом Земли - с прекрасно налаженной инфраструктурой. Хочешь - аптек миллион, хочешь - доставка продуктов за 15 минут. Даже если хочешь спортом ночью заняться - пожалуйста», — заверила Ида.