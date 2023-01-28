Кандидат медицинских наук рассказал, что нужно есть для здоровья суставов

Врач-травматолог Николай Бацаленко объяснил важность присутствия в рационе продуктов, содержащих кальций и фосфор, укрепляющих кости.

Суставы будут здоровыми, если человек употребляет достаточное количество продуктов, богатых кальцием и фосфором.

Мнение эксперта:

"Наибольшее количество кальция содержится в молочных продуктах: твердых и свежих сырах, твороге и пр. Кальцием также богаты яичные желтки, капуста, фасоль, ржаной хлеб, изюм, миндаль, апельсины"

Фосфор можно получить из рыбы, морепродуктов, орехов, телятины, творога, сыров, овсяных хлопьев, морковки.

Чтобы сберечь суставы, надо отказаться от копченых продуктов, маринадов, консервов и продукции, содержащей трансжиры.