Подоляк: Киев ведет переговоры по поставкам дальнобойных ракет и авиации

Украина с Западом ведет переговоры о поставках ракет дальнего действия и другой авиации, передает ТАСС.

По информации советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, у Запада есть понимание, что украинской армии нужна боевая техника такого рода, поэтому переговоры ведутся в ускоренном режиме.

Подоляк уверен, что в ближайшее время авиация и ракеты повышенной дальности поступят в Украину. А для этого нужно постоянно озвучивать этот вопрос и сдерживать свое недовольство в отношении западных партнеров, считает советник.

Ранее Киев запросил у Запада помощь в виде 24-х самолетов-истребителей F-16 американского производства.