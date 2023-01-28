Подоляк: Киев ведет переговоры по поставкам дальнобойных ракет и авиации
2023-01-28 17:08
Украина с Западом ведет переговоры о поставках ракет дальнего действия и другой авиации, передает ТАСС.
По информации советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, у Запада есть понимание, что украинской армии нужна боевая техника такого рода, поэтому переговоры ведутся в ускоренном режиме.
Подоляк уверен, что в ближайшее время авиация и ракеты повышенной дальности поступят в Украину. А для этого нужно постоянно озвучивать этот вопрос и сдерживать свое недовольство в отношении западных партнеров, считает советник.
Ранее Киев запросил у Запада помощь в виде 24-х самолетов-истребителей F-16 американского производства.
Опубликовано: Наталья Замечалова