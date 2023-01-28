The Epoch Times: По мнению профессора экологии садоводы менее подвержены психическим недугам
Профессор экологии Джилл Литт уверяет, что постоянное общение с природой оздоровляет психику людей, работающих в саду.
Ученые провели исследование, показывающее взаимосвязь садоводства и рисков развития рака и хронических заболеваний.
Основные факторы, которые снижают вероятность появления опасных патологий - физическая активность и употребление большого количества клетчатки, содержащейся в продуктах садоводства.
Люди, которые занимаются разведением садово-огородных культур, менее подвержены стрессу, тревожности и риску развития психических болезней.
Профессор кафедры экологических исследований Университета Колорадо в Булдере Джилл Литт:
"Эти результаты дают конкретные доказательства того, что общественное садоводство может играть важную роль в профилактике рака, хронических заболеваний и психических расстройств. Куда бы вы ни пошли, люди говорят, что в садоводстве есть что-то такое, что помогает им чувствовать себя лучше".
Целебным является и чистый воздух, которым дышат дачники в саду.
Директор программы по профилактике и борьбе с раком Университета Южной Каролины Джемс Хеберт о пользе клетчатки:
"Увеличение количества клетчатки на один грамм может иметь большое положительное влияние на здоровье"
Волокна снимают воспаление, укрепляют иммунитет, улучшают матаболизм, оздоравливают флору кишечника, снижают риск диабета и некоторых видов рака.
Кроме того, садоводство помогает выживать людям, которые имеют низкий уровень дохода.
Опубликовано: Храмова Оксана