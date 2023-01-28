Приемный отец Дани Милохина заявил о желании блогера вернуться в Россию

Предприниматель Дмитрий Тюленев пояснил, что на самом деле Даня любит свою страну. И отметил, что у его приемного сына нет антироссийской позиции.

Журналист издания СтарХит расспросил Тюленева о его приемном сыне. В частности, он расспросил мужчину о дальнейших планах его приемного сына.

В ответ на вопрос, хочет ли Милохин вернуться в Россию, бизнесмен ответил утвердительно. «По поводу возвращения в Россию - конечно, он очень хочет приехать», - поделился Тюленев.

Предприниматель пояснил, что на самом деле Даня любит свою страну. И отметил, что у его приемного сына нет антироссийской позиции.

По мнению приемного отца, молодые люди в сложившейся ситуации могут легко наделать ошибок, сказать лишнее, запутаться.

"Дане нужно дать время, предоставить ему возможность провести работу над ошибками", - подытожил Тюленев.