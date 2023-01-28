Никаких съемок: Агутин и Варум обновили свой райдер

В список требований артистов входят раздельные гримерки, вино, шампанское и виски. А также изысканные сыры, красная рыба и мясные деликатесы.

Леонида Агутина по праву считают королем корпоративов: певец иногда дает два концерта в день. Позволить себе пригласить его может не каждый: придется не только заплатить гонорар, но и выполнить требования райдера, который артист недавно обновил.

В требования входят: раздельные гримерки, 6 бутылок вина и шампанского, 2 бутылки виски не моложе 7 лет, изысканные сыры, красная рыба, мясные деликатесы. А еще - 12-летний Macallan и специально для Леонида суп минестроне. Варум достаточно воды.

Агутин сегодня готов выступить в ОАЭ за 4 миллиона российских рублей. Для этого нужно оплатить ему перелет бизнес-классом на определенных местах, встретить на автомобилях представительского класса. Без опозданий - за каждые 5 минут ожидания звезда может потребовать с ооганизатора 5 тысяч российских рублей.

Артисту также придется оплатить номер в пятизвездочном отеле - с темными шторами.

Но самый основной пункт в райдерах звездной пары - никаких съемок. Ни в Дубае, ни в Москве. Анжелика и Леонид запретили себя снимать во время выступлений.