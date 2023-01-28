Жителей Лихтенштейна поставили перед выбором закрывать казино или нет

Группа IG VolksMeinung, возникшая для борьбы с засильем казино в крошечном Лихтенштейне призвала к проведению референдума о пятилетнем запрете на деятельность этих заведений.

«Мы не хотим зарекомендовать себя как центр казино и покера в центре Европы», — заявил один из членов IG VolksMeinung Гвидо Мейер, обсуждая предстоящее голосование.

«Это большая репутационная проблема», — считает он.

Если запрет победит, казино закроют свои двери в течение пяти лет. Некоторые крупные иностранные операторы азартных игр будут лоббировать интересы казино Лихтенштейна.

Например, австрийская Novomatic AG, чья дочерняя компания Gryphon Invest AG косвенно владеет контрольным пакетом акций половины игорных домов Лихтенштейна.

«Мы надеемся, что избиратели прислушаются к советам двух основных партий, а также экономической палаты и других институтов и признают, что хорошо регулируемый рынок лучше, чем полный запрет», — заявил Reuters представитель Gryphon Invest AG.

Отрасль приносит значительный доход стране с населением 38 000 человек.

В 2022 году налоги, полученные от поездок в казино Лихтенштейна от иностранных игроманов, принесли 50 миллионов швейцарских франков (54,51 миллиона долларов).

«Это, безусловно, доходы, которые имеют отношение к нашему бюджету», — сообщила вице-премьер Сабина Монауни.

Правительство призвало население проголосовать против предложенного запрета, который заместитель премьер-министра называет «слишком радикальным, слишком чрезмерным» и считает, что он не решает проблему игровой зависимости.