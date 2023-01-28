Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии
2023-01-28 17:52
Отставной натовский генерал обеспечил себе победу на выборах президента Чехии во втором туре, после того, как обошел ближайшего конкурента экс-премьера Андрея Бабиша.
После подсчета голосов в более 85 процентах избирательных округов во втором туре выборов бывший генерал НАТО одержал победу, набрав около 57 процентов голосов
Статистическое управление ХСС в Праге объявило, что Бабиш получил около 43 процентов поддержки населения.
Действующий президент Чехии Петр Фиала поздравил его с победой на президентских выборах.
Опубликовано: Тарас Медведев