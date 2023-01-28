Целеустремленность - это качество, которое продлевает и улучшает людям жизнь

The Epoch Times USA: Ученые Калифорнийского университета доказали, что мысли человека и вероятность заболеть раком тесно взаимосвязаны.

У более целеустремленного человека крепче иммунитет и здоровье в целом.

Группа исследователей кафедры психологии и биоповеденческих наук провела эксперимент с участием 43 женщин в возрасте 42 лет. Все они лишились матерей, умерших от рака груди.

Горе вызвало сильный стресс, что понизило способность организма бороться с вирусами и раком. Участницы оказались в группе высокого риска.

Те женщины, которые начали искать цель в жизни и были настроены позитивно, показали лучшие результаты: риск заболеваемости у них резко снизился.

Поиск смысла жизни и мысли об этом укрепляют иммунные клетки.

Научные исследования, проведенные в разное время разными группами ученых, определили: наличие цели в жизни на 17% снижает риск смерти от сердечного приступа и на 51% вероятность развития болезни Альцгеймера.