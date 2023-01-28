Рэпер Канье Уэст попал в новый скандал: набросился на фанатку и разбил ее телефон

Музыкант заметил, что его снимает на мобильный неизвестная женщина. Он потребовал, чтобы она прекратила съемку, но та отказалась.

Полиция округа Вентура проводит расследование в отношении блогера Канье Уэста. Как сообщает Сплетник.ру, музыкант набросился на поклонницу. ЧП произошло по окончании баскетбольного матча, в котором участвовала старшая дочь звезды Норт.

Возвращаясь на парковку, Канье заметил женщину, снимавшую его на телефон прямо из окна своего автомобиля. Предположительно, это была поклонница рэпера. Но есть версия, что это могла быть и представитель преследующих его папарацци.

Уэст подошел к женщине и потребовал прекратить съемку, но дама отказала. Она аргументировала, что имеет право снимать музыканта потому, что тот находится в общественном месте. Тогда рэпер выхватил из рук дамы телефон и с силой отшвырнул его в сторону.

А затем вступил в спор с окружившими его папарацци. "Вам понравилось бы, если бы я за вами следил, когда вы ходите на игры своих детей? Не надо снимать меня, когда я хочу видеться с детьми! Это базовые права человека!" — пояснил рэпер.

Извинений от журналистов он не дождался и с новой супругой Бьянкой Цензори уехал на своей машине.

Инцидент частично запечатлен на видео, которое быстро распространилось в соцсетях. Пострадавшая обратилась в полицию, правоохранительные органы изучают обстоятельства случившегося.