Читатели немецкого издания Exxpress призвали уйти в отставку министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

28 января комментаторы периодического издания Exxpress выступили с осуждением главы МИД Германии Анналены Бербок, которая накануне публично заявила о том, что страны Североатлантического альянса участвуют в войне с Россией, поставляя собственные танки украинским войскам.

Ряд юзером портала Exxpress сошлись во мнении, что Бербок обязана уйти в отставку по собственному желанию, поскольку она представляет угрозу для нацбезопасности Германии.