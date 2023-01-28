Эрдоган заявил, что он в 2018 году стал обнуленным и собирается на третий срок президентства
2023-01-28 18:11
По сообщению ТРТ турецкий президент выступил с заявлением, что в 2018 году в стране изменилась система правления.
Изменение системы правления, по его мнению, сбросила хронометраж сроков президентства на ноль.
Поэтому сейчас у Реджепа Тайипа Эрдогана заканчивается не второй, а первый срок президентства.
Исходя из имеющейся ситуации нынешний глава государства имеет право баллотироваться еще на один срок, а рвущейся к власти оппозиции следует поумерить свои аппетиты.
Опубликовано: Сергей Стаалкер