Недовольный клиент попытался ограбить проститутку в Штутгарте

Сообщается, что мужчина пытался ограбить проститутку в Штутгарте, а также избил ее, сообщили в субботу в полиции города.

25-летний клиент хотел вернуть свои деньги из публичного дома в субботу вечером, потому что его не устраивала работа женщины.

Мужчина поссорился с 20-летней проституткой из-за сексуальных услуг и вызвал полицию.

По данным полиции, после того, как офицеры урегулировали спор, он ретировался.

Однако через некоторое время он вернулся и попытался забрать деньги из комнаты женщины.

Проститутка сопротивлялась, тогда он ударил ее по лицу и по ноге.

Сотрудники службы безопасности смогли задержать дебошира до прибытия полиции.

В настоящее время полиция проводит расследование в отношении задержанного по обвинению в попытке ограбления.