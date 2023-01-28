Билльстрём: вступление Швеции в НАТО остановлено из-за сожжения Корана

Лидер МИД Швеции Тобиас Билльстрём сообщил о приостановке процесса вступления шведского государства в состав Североатлантического альянса.

Вечером субботы шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём публично заявил, что после того, как ультраправый политик от партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран на улице Стокгольма в присутствии местной полиции процесс по вступлению Швеции в блок НАТО приостановлен на неопределённый срок.

Примечательно, что накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после акции Палудана с Кораном власти Швеции могут не рассчитывать на поддержку администрации Анкары в вопросе вступления шведского государства в ряды Североатлантического альянса.